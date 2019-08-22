شكرا لقرائتكم الألعاب الإفريقية .. دارين حجازي تحصد فضية التجديف 500 متر فردى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجت دارين حجازي لاعبة مصر في التجديف بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 500 متر فردي في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. يقود منتخب الرجال المدير الفني محمود عبدالحليم بينما يقود منتخب السيدات المدير الفني سامح عبدالعزيز ويرأس بعثة مصر للتجديف د. محمد ثابت عبدالله Advertisements وأقيمت منافسات التجديف بالدورة الإفريقية في بحيرة السد بمدينة سلا المغربية القريبة من الرباط المستضيفة للدورة الإفريقية. وكانت دارين حجازي حققت المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق1000 متر.

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