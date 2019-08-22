جماهير الاتحاد تطالب اللاعبين بالفوز على العربى الكويتى...

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جدة - عمرو شويل احتشد عدد من جماهير الاتحاد السكندرى فى ملعب تدريب سموحه لحضور التدريب الاخير للفريق فى الاسكندريه وهتفت لجماهير اللاعبين والجهاز الفنى وحملت بعض اللافتات عليها عبارات لتحفيز اللاعبين ولقبت الفريق بالحصان الاسود للبطوله. نال محمد مصيلحى النصيب الاكبر من التشجيع نظرا للتدعيمات القويه التى ابرمها على مستوى كره القدم والسله والانشاءات داخل مقر النادى بالشاطبى وسموحه والاعلان عن بدء المرحله الثالثه للفرع الجديد بالنادى. وغادر اتوبيس اللاعبين مقر النادى وسط تشجيع الجماهير للسفر للقاهره والمبيت هناك ومغادر البعثه غدا من مطار القاهره الرابعه عصرا متجه للكويت لملاقاه العربى الكويتى ٢٦ اغسطس الجارى. Advertisements

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