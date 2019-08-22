شكرا لقرائتكم حسام البدرى عن تدريب المنتخب الوطنى: لا تعليق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حسام البدرى، المدير الفنى الأسبق لفريق الأهلى، التعليق على ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني الأول، خلال الفترة المقبلة، بعد دخول اسمه دائرة اهتمامات اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والتى يرأسها عمرو الجناينى.

ومن المقرر أن تحسم اللجنة الخماسية هوية المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول خلال الفترة المقبلة، لخلافة المكسيكى خافيير أجيرى، الذى تمت إقالته على خلفية الخروج المهين للفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى أقيمت بمصر يونيو ويوليو الماضيين.

وعلل البدرى سبب رفضه التعليق بأن الفترة الحالية يجب الابتعاد عن أى أحاديث من شأنها التأثير على اختيار أحد، مطالبا بالانتظار حتى الإعلان عن قرار اتحاد الكرة متمنياً الخير للجميع.

وأنهى حسام البدرى مهمته كرئيس لنادى بيراميدز خلال الموسم الماضى وأعلن عودته لمجال التدريب من جديد بالرغم من النجاح الباهر الذى قام به كرئيس لنادى بالدورى المصرى الممتاز وحقق معه المركز الثالث بالبطولة المحلية الأشهر.