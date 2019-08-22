السباح المصرى عبد الرحمن العرب يضيف ميدالية ذهبية جديدة لمصر...

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جدة - عمرو شويل حصد السباح المصري عبد الرحمن العرب ميدالية ذهبية جديدة أضيفت إلى رصيد البعثة المصرية المشاركة في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب. وجاء عبد الرحمن في المركز الأول بسباق ٥٠ متر فراشة وحقق. منازقدره ٢٣ ثانية و٨١ جزء من الثانية، ليتوج بالذهبية. كما حل زميله المصري علي خلف الله في المركز الثاني بنفس السباق وحقق الميدالية الفضية بعدما قطع السباق في زمن قدره ٢٣ ثانية و٨٨ جزء من الثانية، فيما حل الجنوب إفريقي رايان في المركز الثالث وحصد البرونزية. Advertisements فيما حقق السباح المصري محمد عيساوي الميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات السباحة . وحل السباح المصري في المركز الثاني بسباق ١٠٠ متر صدر بعدما حقق زمنا قدره ١ دقيقة و٣ ثواني و٢٤ جزء من الثانية. وحصد الجزائري منصف أيمن المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما جاء التونسي عدنان بيجي في المركز الثالث بنفس السباق وحصد البرونزية.

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