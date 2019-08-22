شكرا لقرائتكم مروان قماش يحصد ذهبية سباق 200 متر للسباحة فى الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج البطل المصري مروان القماش بذهبية سباق ٢٠٠ متر حرة في منافسات السباحة للرجال بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. Advertisements ونجح السباح المصري في حصد الذهبية بعدما حقق زمنا قدره ١ دقيقة و٤٩ ثانية و١٠ جزء من الثانية. كما حصد زميله السباح المصري، ياسين الشماع الميدالية البرونزية في إطار نفس السباق بعدما جاء في المركز الثالث بزمن قدره ١ دقيقة و٤٩ ثانية و٤٠ جزء من الثانية.

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