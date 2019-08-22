تعرف على موعد أول ظهور رسمى لمدرب المنتخب الجديد...

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جدة - عمرو شويل موعد ظهور مدرب المنتخب



يبدأ المنتخب الوطنى لكرة القدم خلال شهر نوفمبر القادم، أولى مبارياته الرسمية تحت قيادة المدير الفنى الجديد، المقرر تعيينه الأسبوع المقبل.

ويتنافس عدد من الأسماء أبرزهم الثنائى حسن شحاتة وحسام البدرى على تدريب المنتخب الوطنى بعد رحيل المكسيكى خافيير أجيرى عن قيادة الفريق بعد السقوط المدوى فى بطولة أمم أفريقيا التى نظمتها مصر والخروج المبكر من دور الـ 16.

المنتخب يعود إلى أحضان المدرب الوطنى فى تلك المباراة



ومن المنتظر أن يلاقى منتخب مصر منتخبى كينيا وجزر القمر على الترتيب فى الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2021 خلال الفترة من 11 وحتى 19 نوفمبر المقبل.

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ومن المنتظر أن يواجه المنتخب كينيا أحد أيام 13/14/15 نوفمبر على أرضه فى الجولة الأولى، قبل أن يطير لملاقاة جزر القمر خارج الحدود يوم 19 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كان 2021.

وتبدأ أول فترة توقف للمنتخب الشهر المقبل من يوم 2 حتى 10 سبتمبر لن يتخللها مباريات ودية أو رسمية نظرا لتأخر اعلان أسم المدرب الجديد للمنتخب، على أن تكون هناك فترة توقف ثانية فى الفترة من 7 حتى 15 أكتوبر المقبل يتخللها مباراة أو مباراتين وديتين لم يتم الاتفاق عليهما بعد، وستشهد فترة التوقف الثالثة للمنتخب هذا العام والمقرر لها الفترة من 11 حتى 19 نوفمبر المقبل أول ظهور رسمى للفراعنة بعد رحيل المكسيكى خافيير أجيرى الذى تقدم باستقالته بعد الخروج الصادم من أمم أفريقيا أمام جنوب أفريقيا من دور الـ 16.

وكان قرعة التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2021 قد أوقعت منتخب الفراعنة فى مجموعة واحدة مع كينيا وتوجو وجزر القمر، للمنافسة على خطف أحد بطاقتى التأهل للنهائيات المقبلة العام بعد القادم.