عبد الظاهر السقا يدخل دائرة المرشحين لمنصب مدرب عام المنتخب...

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جدة - عمرو شويل عبد الظاهر السقا يقترب من منصب مدرب المنتخب دخل عبد الظاهر السقا نجم نادي إنبي و منتخب مصر السابق دائرة المرشحين لتولي منصب المدرب العام فى الجهاز الجديد للمنتخب و المقرر تشكيله خلال الأيام القليلة المقبلة. دخل عبد الظاهر السقا نجم نادي إنبي و منتخب مصر السابق دائرة المرشحين لتولي منصب المدرب العام فى الجهاز الجديد للمنتخب و المقرر تشكيله خلال الأيام القليلة المقبلة.

عبد الظاهر السقا ينافس هذا النجم الزملكاوى على منصب المدرب العام كما يتواجد إسم طارق مصطفي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق دائرة المرشحين لمنصب المدرب العام. كما يتواجد إسم طارق مصطفي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق دائرة المرشحين لمنصب المدرب العام. Advertisements ويتنافس على منصب المدير الفني أكثر من إسم على رأسهم حسام البدري و إيهاب جلال و حسن شحاته و حسام حسن و طلعت يوسف. تحسم اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أسماء الجهاز الفني للمنتخب خلال الأيام القليلة المقبلة خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري الذى تقدم بإستقالته مؤخرا.ً

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