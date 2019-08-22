شكرا لقرائتكم محمد هانى يخوض تدريبات بدنية خفيفة فى "الجيم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم علي هامش مران اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة حيث غاب اللاعب عن المشاركة في التدريبات الجماعية ليكتفي بتدريبات تأهيلية في صالة "الجيم". Advertisements ويلتقي الأهلي مع إطلع بره بطل جنوب السودان غداً في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا ببرج العرب بالإسكندرية علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الأهلي برباعية نظيفة سجلها علي معلول ووليد أزارو هدفين وأحمد الشيخ. في الوقت نفسه ، خاض ثلاثي الفريق سعد سمير ومحمد محمود ومروان محسن تدريبات تأهيلية علي هامش المران ، وقاد طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني التدريبات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد هانى يخوض تدريبات بدنية خفيفة فى "الجيم"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.