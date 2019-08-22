الموجز
قال هانى زاده عضو مجلس إدارة الزمالك إنه حال استحقاق جونيور أجوجو مهاجم الفريق السابق، أي مبالغ، لدى النادى الأبيض فإنها انتهت بعد رحيله اليوم بعد عن عالمنا.
وتابع هانى زاده الذى تولى ملف قضية أجوجو لسنوات داخل القلعة البيضاء لـ"اليوم السابع":"لا يوجد فى قوانين المحكمة الرياضية الدولية إن المستحقات تورث.. فالمستحقات التى يحصل عليها لاعب كرة القدم يحصل عليها بشكل شخصى لأنها تكون تعويضًا لشخصه عن فترة لعب فيها ولم يحصل على مستحقاته.. ولو رحل اللاعب انتهت القضية".
وأوضح هانى زاده إنه ترك ملف أجوجو منذ فترة وقام مجلس إدارة النادى بجدولة مستحقاته والتصالح معه خلال الفترة الماضية ولكنه لو تبقى على النادى أي شئ لا يحق للورثة الحصول عليها وفقا لقوانين المحكمة الرياضية.
وكان أجوجو الذى دخل المستشفى عام 2015 بعد إصابته بجلطة دماغية أدت لسوء حالته الصحية قد رحل اليوم عن عالمنا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة أجوجو.. الزمالك يكشف مصير ورثته من مستحقاته لدى النادي.."ملهمش حاجة عندنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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