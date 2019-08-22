واندا تنفي انتقال إيكاردي إلى موناكو وتكشف عدم قلقها على مستقبله

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نفت واندا نارا زوجة ووكيلة اعمال الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي نيته الرحيل إلى نادي موناكو الفرنسي .

ونقلت قناة "تيك سبورت" الأرجنتينية تصريحات واندا نارا التي أكدت قائلة: "ماورو لن يذهب الى موناكو"

وتؤكد واندا بذلك إصرار إيكاردي على البقاء في صفوف الفريق، رغم أن إدارة النادي تريد التخلص من اللاعب بأي ثمن و في أي اتجاه بسبب تمرده على الفريق بعد سحب شارة الكابتينة منه خلال مطلع العام الجاري.

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وجاء رد واندا نارا في اعقاب ظهور تقارير تؤكد بوجود إتفاق بين إدارتي الإنتر وموناكو ينتقل بموجبه ايكاردي إلى نادي الإمارة الفرنسية الذي سيمنحه راتباً سنوياً يقدر بـ 12 مليون يورو، في الوقت الذي قدم إليه نابولي راتباً بحوالي سبعة ملايين يورو فقط.

وهذا وترغب واندا ببقاء زوجها في إيطاليا على ان يلعب ضمن صفوف أحد الأندية الكبيرة وفي مقدمتها نادي يوفنتوس، في وقت ترفض إدارة الإنتر انتقاله الى تورينو إلا في حال مبادلته بالمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، في ظل المعطيات التي تؤكد بأن المنافسة على لقب "الكالتشيو" سوف تشتعل هذا الموسم بين الناديين.

ورغم اقتراب سوق الانتقالات الصيفية من الإغلاق في الثاني من شهر سبتمبر المقبل، الإ ان واندا نارا لم يظهر عليها القلق من مستقبل زوجها، في ظل إصرارها الضغط على إدارة إنتر ميلان بمعاملة إيكاردي كلاعب كبير يتمتع بالنجومية والشعبية في ميلانو خاصة وإيطاليا عامة.

يشار الى أن محامي إيكاردي ارسل خطاباً لإدارة الإنتر يطلب إشراك موكله في تدريبات الفريق على اعتبار ان عقده سارٍ حتى عام 2021 مؤكداً على ضرورة إدراج اسمه ضمن قائمة الفريق المشارك في بطولة الدوري الإيطالي، بحسب ما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.