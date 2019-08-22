ستاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك عقب منافسات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وافقت الجهات الأمنية على استضافة ستاد القاهرة لمباريات الزمالك عقب نهاية بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عامًا.

ونشر اتحاد الكرة المصري بيانًا رسميًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أكد خلاله أن ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، كلف محمد كساب مدير العلاقات الحكومية بالاتحاد، لحضور الاجتماع الأمني الذي تمت خلاله الموافقة على إقامة مباريات الزمالك عقب انتهاء بطولة الأمم الافريقية تحت 23 سنة.

وتستضيف مصر منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بعدما حظيت بشرف تنظيم بطولة كان 2019 والتي تُوج بها المنتخب الجزائري.