مصدر: شحاتة يطلب أحمد حسن ضمن جهازه لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365
كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق، سيتواجد ضمن تشكيل الجهاز الفني الجديد الخاص بالفراعنة في منصب مدير المنتخب.
وأوضح مصدر من داخل اتحاد الكرة في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن أحمد حسن ظهر في الصورة خلال الساعات الأخيرة للعمل في منصب مدير المنتخب.
ويعمل اتحاد الكرة في الوقت الحالي على تشكيل أجهزة المنتخب المصري الفنية، الإدارية والطبية بعد رحيل خافيير أجيري ومعاونيه من أجل الاستعداد لتصفيات أمم أفريقيا 2020، وكأس العالم 2022.
وأكد المصدر ذاته أنه مع اختيار أحمد حسن للعمل في منصب مدير المنتخب، سيكون محمد فضل عضو اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري، مشرفًا على المنتخب الأول، على أن يتم إعلان التشكيل بالكامل لجهاز المنتخب منتصف الأسبوع المقبل.
وكشف مصدر باتحاد الكرة أن حسن شحاته الأقرب لقيادة المنتخب هو من يرغب في ضم أحمد حسن، في الوقت الذي يسعى أحد المسئولين السابقين لإبعاد أحمد حسن وإقناع شحاتة ببديل آخر.
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