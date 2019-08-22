صفقة الصيف.. 100 مليون مع بيل وخاميس ونافاس مقابل نيمار إلى ريال مدريد

تحدثت الصحف الإسبانية والفرنسية عن تصلب في موقف باريس سان جرمان خلال محادثاته مع برشلونة وريال مدريد بشأن انتقال مهاجمه البرازيلي نيمار مشيرة الى ان نادي العاصمة الفرنسية رفض عروضا سخية للتنازل عن نجمه.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن عرض ضخم تقدم به ريال مدريد وقالت “تقدم ريال مدريد بالعرض التالي: 100 مليون يورو بالإضافة الى ثلاثة لاعبين” مشيرة الى الويلزي جاريث بيل، الكولومبي خاميس رودريجيز والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس”، لكن الصحيفة الفرنسية أكدت بان سان جرمان رفض هذا العرض وقالت في هذا الصدد “القيمة الإجمالية لهذا العرض لا تتناسب مع التوقعات الباريسية”.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية فان برشلونة مستعد لدفع مبلغ مقداره 160 مليون يورو لضم نيمار الذي التحق بصفوف النادي الباريسي مقابل صفقة قياسية بلغت 222 صيف عام 2017، على أن يسدد المبلغ على دفعتين من خلال موسم على سبيل الاعارة مع ضرورة الشراء في الموسم التالي لكن سان جرمان رفض عرض النادي الكتالوني.

وأضافت الصحيفة الإسبانية “المفاوضات موصدة بسبب تصلب موقف باريس سان جرمان الذي رفض تماما فكرة الإعارة”.

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أما “ال موندو ديبورتيفو”، فتطرقت الى أرقام مماثلة: إعارة على مدى موسمين مع تسديد مبلغ يتلاءم مع فترة الاعارة ثم دفع مبلغ 150 مليون يورو لضم اللاعب نهائيا بعد موسمين.

وقالت الصحيفة “المفاوضات مستمرة مع باريس سان جرمان على وقع رفض النادي الفرنسي لكن برشلونة ينتظر موقفا حاسما من نيمار يعلن فيه صراحة رغبته في العودة الى برشلونة من أجل وقف اهتمام” ريال مدريد.

وتطرقت “ليكيب” كما “موندو ديبورتيفو” الى امكانية دخول يوفنتوس على الخط من دون أن تشير الى جدية النادي الإيطالي.

يذكر أن باب الانتقالات في أوروبا يقفل في الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل.