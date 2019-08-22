فريدة عثمان تتوج بذهبية ٥٠ متر فراشة بدورة الألعاب الأفريقية

حصدت السباحة المصرية فريدة عثمان الميدالية الذهبية في منافسات السباحة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. وحصدت السباحة المصرية المركز الأول وذهبية سباق ٥٠ متر فراشة بعدما حققت زمنا قدره ٢٥ ثانية و٩٤ جزء من الثانية، وحققت رقما إفريقيا جديدا سجل باسمها. ٥٠ متر فراشة بعدما حققت زمنا قدره ٢٥ ثانية و٩٤ جزء من الثانية، وحققت رقما إفريقيا جديدا سجل باسمها. وجاءت الجنوب إفريقية إيرين في المركز الثاني وزميلتها إيما في المركز الثالث، بينما جاءت السباحة المصرية فريدة سامرا في المركز السابع بالترتيب بزمن قدره ٢٨ ثانية و٨٣ جزء من الثانية.

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