استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي الأول لكرة القدم على إشراك صلاح محسن مهاجم الفريق أساسياً في لقاء اطلع بره بطل جنوب السودان غداً الجمعة في دوري أبطال أفريقيا. في لقاء اطلع بره بطل جنوب السودان غداً الجمعة في دوري أبطال أفريقيا. ويميل يوسف لإشراك صلاح محسن ومنحه الفرصة بعد غياب خاصة أن المباراة شبه محسومة بعد فوز الأهلي برباعية دون رد في لقاء الذهاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح محسن أساسيًا في تشكيل الأهلي أمام اطلع بره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.