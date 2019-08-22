ثلاثي الاهلي يواصل التدريبات التأهيلية

واصل الثلاثي رمضان صبحي ومحمد هاني وصالح جمعة لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التدريبات التأهيلية . وانخفضت فرص الثلاثي في المشاركة بشكل أساسي في تشكيلة الأهلي أمام اطلع بره بطل جنوب السودان غداً باستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا . برج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا . وفاز الأهلي في لقاء الذهاب برباعية دون رد باستاد برج العرب أيضاً .

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