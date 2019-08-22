أزارو يغيب عن مران الأهلي استعدادًا للقاء اطلع بره

غاب المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الأهلي عن مران فريقه اليوم الخميس استعداداً لمواجهة اطلع بره بطل جنوب السودان غداً الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية. بطل جنوب السودان غداً الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية. واكتفى أزارو بخوض تدريبات بدنية في مران الفريق اليوم الخميس كما واصل مروان محسن مهاجم الفريق خوض تدريباته التأهيلية أيضاً بعد عودته من إجازة الزفاف.

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