46 ناديا يشاركون فى بطولة بلاك بول للاسكواش

اكد محمد رائف المدير التنفيذى لنادى بلاك بول للاسكواش ان البطولة التى تستضفيها حاليا ملاعب بلاك بول التى بدات اليوم وتستمر حتى 28 اغسطس يشارك فيها 46 ناديا وهو اكبر تجمع سواء فى الاندية المشاركة او عدد اللاعبين حيث بلغ المشاركين ل1337 ناديا من مختلف

الاعمار

وتابع رائف انه من ضمن الاندية المشاركة المعادي - الاهلي الجزيره - الصيد المصري - هليوبليس - الشمس - وادي دجله - الزهور - الرواد - النصر - هيئه قناه السويس - سموحه - سبورتينج -

طنطا - بلديه المحله - مجمع ٣ - ج المنصوره - مدينه ٦ اكتوبر - قارون - طلائع الجيش - المنيا - لاعبي الاتحاد - نيو جيزه - البرلسي - ماتش بوينت - كلينج شوت - لاعبي بورسعيد - شباب الجزيره

يذكر ان نادى بلاك بول نظم بطولات عالمية للاسكواش فى اخر عامين للرجال والسيدات شارك فيهم افضل المنصفين عالميا