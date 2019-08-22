رحل عن عالمنا صباح اليوم الغانى جونيور أجوجو لاعب منتخب غانا ومهاجم نادي الزمالك السابق بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 40 عامًا بعد رحلة مع المرض.
ورحل لاعب نادي الزمالك السابق أجوجو بعد معاناته من إصابة بلجطة دماغية فى يناير 2015 بعد اعتزاله كرة القدم بعامين، سجل 12 هدفًا برفقة منتخب غانا خلال 27 مشاركة فى الفترة من 4أكتوبر 2006 إلى 20 يونيو 2009، وكانت آخر مشاركاته الدولية مع المنتخب الغانى لمدة 5 دقائق أمام السودان.
ونعى نادى الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، لاعبه السابق .
وانضم أجوجو لنادى الزمالك فى صيف 2008 ولكنه رحل عن الفريق فى مايو من العام التالى، ولعب مع الفريقالأبيض 16 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا، وسجل هدفا فى الأهلى بمباراة 2 / 2 التى أقيمت يوم 14 سبتمبر فى دورى أبطال أفريقيا، وتقدم فلافيو للأهلى وتعادل جمال حمزة للزمالك ثم أضاف أجوجو الهدف الثانى وتعادل أبو تريكة للأهلى.
ونصبت جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الإجتماعي" تويتر" سرادق عزاء علي روح لاعب الزمالك السابق جونيور اجوجو، معبرين عن حزنهم ببعض كلمات الوداع، واخرون نشروا عدد من مقاطع الفيديو لأهداف الراحل اجوجو ضمن صفوفه بنادي الزمالك
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أجوجو لاعب الزمالك السابق.. وجماهير الأبيض ينعون الراحل بهذه الكلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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