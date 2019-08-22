باريس سان جيرمان يستغل سخاء ريال مدريد!

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تمادى رئيس نادي باريس سان جيرمان “ناصر الخليفي” في مطالبه المالية والفنية من أجل ترك المهاجم الدولي البرازيلي “نيمار جونيور” ينضم لصفوف ريال مدريد قبل غلق الميركاتو الصيفي مطلع الشهر المقبل.

ورفض رئيس مجموعة قنوات beIN sports بيع نيمار، اليوم الخميس، مقابل ثلاثي ريال مدريد “كيلور نافاس وخاميس رودريجيز وجاريث بيل” بالإضافة إلى مبلغ مالي قُدر بـ 100 مليون يورو، حسب تأكيد صحيفة ليكيب، صاحبة المصداقية الكبيرة في الأوساط الرياضية الفرنسية.

ويرغب باريس سان جيرمان في بيع نيمار نظير مبلغ مالي ثابت دون إقحام أي لاعب من لاعبي ريال مدريد في الصفقة لتقليص المقابل المادي.

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وأضافت صحيفة ليكيب قائلة “ريال مدريد عرض 100 مليون يورو وثلاثة من لاعبيه، مع ذلك رفض باريس لغياب الشروط اللازمة لقبول رحيل نيمار. النادي الفرنسي يريد الحصول على نفس المبلغ الذي أنفقه في صيف 2017 لضم اللاعب من برشلونة، والذي يصل لـ 222 مليون يورو”.

وأوضحت قائلة “قيمة الثلاثي المقترح من ريال مدريد أقل من 122 مليون يورو حسب رؤية إدارة باريس سان جيرمان التي تعرف أن الثلاثة غير مرغوب فيهم في مدريد، وربما يكون هذا سبب رفض باريس”.

في نفس السياق، يثق رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” أن فشله أو نجاحه في صفقة نيمار هذا الصيف لن أمر لن يعطل هدفه الأول في الميركاتو الصيفي 2020 بضم مهاجم باريس سان جيرمان الآخر “كيليان مبابي”، المطلب الرئيسي لزين الدين زيدان منذ عودته لتولي مسؤولية تدريب الفريق نهاية الموسم الماضي.

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وفد مدريد في باريس

أكدت صحيفة ماركا المدريدية أن وفد من ريال مدريد سافر إلى باريس، اليوم الخميس، من أجل تعزيز المفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان لحسم صفقة نيمار.

وتُسيطر حالة من التفاؤل على إدارة النادي الملكي، بعدما أخفق برشلونة في التوصل لحل يرضي جميع الأطراف بعودة نيمار إلى ملعب كامب نو.

وأتت خطوة سفر مسؤولي ريال مدريد بعد رفض باريس لكافة محاولات برشلونة لاستعادة نيمار.

وتجمع إدارة الريال وباريس علاقة ثقة مميزة عكس العلاقات السيئة والمتوترة بين باريس وبرشلونة.

وتعيش الصفقة مرحلة مهمة في الوقت الراهن، والمدة المتاحة قبل غلق الميركاتو الصيفي جيدة وكافية للتوصل لحل يرضي الطرفين.

وأشارت صحيفة ماركا إلى نفس ما ورد عبر صحيفة ليكيب، بأن المفاوضات لم تتقدم كثيرًا حتى الآن، لأن باريس يريد الأموال بالإضافة إلى لاعبين من الريال، مؤكدة أن خيار الإعارة لا يحظى بموافقة كبيرة في أروقة نادي العاصمة الفرنسية.

ويرغب باريس سان جيرمان في ضم حارس مرمى جديد، وهناك خيار كيلور نافاس الذي يريد الرحيل عن ريال مدريد بسبب نية زيدان في الاعتماد على البلجيكي تيبو كورتوا في الفترة القادمة.