الأهلي يستعين بمانويل جوزيه لاختيار المدرب الجديد!

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استعانت إدارة النادي الأهلي المصري بخبرات المدرب البرتغالي المعتزل “مانويل جوزيه” في اللجنة الفنية لاختيار المدير الفني الجديد للفريق.
وأقيل المدير الفني الأوروجوياني “مارتن لاسارتي” من تدريب الأهلي يوم الاثنين الماضي، في أعاقب الخروج المدوي للفريق من ثمن نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.
وكانت هذه الخسارة هي الثالثة للاسارتي أمام بيراميدز الذي استعان بثلاثة مدربين مختلفين “حسام حسن ورامون دياز وسيباستيان ديسابر”.
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وأشيع في وسائل الإعلام المصرية أن “مانويل جوزيه” أحد الأسماء المرشحة لتدريب الأهلي في مرحلة انتقالية لمدة سنة، لحين اختيار مدير فني مناسب لتولي المسؤولية بعقد طويل الأمد.
لكن مصادر خاصة بـ Mercatoday أكدت أن الأهلي لن يستعين بجوزيه لتمسكه بقرار الاعتزال النهائي، وسيكتفي بأخذ رأيه لاختيار المدير الفني الجديد.
وتعتقد مصادرنا داخل النادي الأهلي أن المنافسة ستنحصر بين الكرواتي زوران ماميتش والبرازيلي باولو أوتوري في الأيام القادمة لتولي مسؤولية المقعد الأكثر سخونة في القارة السمراء.
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