رياضة | تدريبات حفيفة لـ "هاني" في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات حفيفة لـ "هاني" في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتفى محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في “الجيم” على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

وغاب اللاعب عن المشاركة في التدريبات الجماعية، اليوم، التي تأتي استعدادًا لمواجهة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان.

ويلتقي الأهلي مع نظيره، اطلع برّه، بطل جنوب السودان غدًا في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأهلي برباعية نظيفة سجلها علي معلول ووليد أزارو (هدفان) وأحمد الشيخ.