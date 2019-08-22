رياضة | الألعاب الإفريقية.. عبد الرحمن العرب يحصد ذهبية ٥٠ متر فراشة وخلف الله فضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألعاب الإفريقية.. عبد الرحمن العرب يحصد ذهبية ٥٠ متر فراشة وخلف الله فضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد السباح المصري عبد الرحمن العرب ميدالية ذهبية جديدة أضيفت إلى رصيد البعثة المصرية المشاركة في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

وجاء عبد الرحمن في المركز الأول بسباق ٥٠ متر فراشة وحقق. منازقدره ٢٣ ثانية و٨١ جزء من الثانية، ليتوج بالذهبية.

كما حل زميله المصري علي خلف الله في المركز الثاني بنفس السباق وحقق الميدالية الفضية بعدما قطع السباق في زمن قدره ٢٣ ثانية و٨٨ جزء من الثانية، فيما حل الجنوب إفريقي رايان في المركز الثالث وحصد البرونزية.