رياضة | عاجل - الأهلي يستقر على اسم المدرب الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلي يستقر على اسم المدرب الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لاتفاق شبه مبدئي مع البرتغالي جورجي خيسوس المدير الفني السابق لنادي سبورتنج لشبونة والهلال السعودي، لتولي قيادة الفريق بالمرحلة المقبلة.

ولاقى المدير الفني ترحيبا شديدا من جانب لجنة التخطيط برئاسة الدكتور طه إسماعيل، وتكليف أمير توفيق مدير التعاقدات بفتح خط المفاوضات مع البرتغالي ووكيله، لإنهاء المفاوضات بأقرب فرصة.

وتواصلت لجنة التعاقدات مع المدرب البرتغالي، والذي أبدى موافقة على تولي القيادة الفنية، على أن يغادر وفدا من القلعة الحمراء، لإنهاء جميع الاتفاقات قبل الإعلان الرسمي عبر وسائل الإعلام.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إطلع برا بطل جنوب السودان، مساء غداً الجمعة، بستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بإياب دور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.