رياضة | ريال مدريد يختار بديل نافاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يختار بديل نافاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن بديل كيلور نافاس حارس مرمي ريال مدريد، حال رحيله عن النادي الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "آس" الاسبانية أن بيب رينا حارس مرمي إيه سي ميلان صاحب الـ36 عامًا قد يكون بديل "كيلور نافاس" في ريال مدريد حال غادر الحارس الكوستاريكي الفريق الملكي هذا الموسم.

ويرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الحصول على خدمات كيلور نافاس خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، كما هناك أنباء عن دخول الحارس الكوستاريكي في صفقة البرازيلي "نيمار".