رياضة | فريدة عثمان تحصد ذهبية ٥٠ متر فراشة وتحقق رقما جديدا بالألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريدة عثمان تحصد ذهبية ٥٠ متر فراشة وتحقق رقما جديدا بالألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصدت السباحة المصرية فريدة عثمان الميدالية الذهبية في منافسات السباحة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وحصدت السباحة المصرية المركز الأول وذهبية سباق ٥٠ متر فراشة بعدما حققت زمنا قدره ٢٥ ثانية و٩٤ جزء من الثانية، وحققت رقما إفريقيا جديدا سجل باسمها.

وجاءت الجنوب إفريقية إيرين في المركز الثاني وزميلتها إيما في المركز الثالث، بينما جاءت السباحة المصرية فريدة سامرا في المركز السابع بالترتيب بزمن قدره ٢٨ ثانية و٨٣ جزء من الثانية.