رياضة | رودجرز: سويونجو جاهز لتعويض ماجواير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رودجرز: سويونجو جاهز لتعويض ماجواير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، اليوم الخميس، إن المدافع التركي تشالار سويونجو جاهز لتعويض هاري ماجواير بعد انطلاقة قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل ماجواير لاعب منتخب إنجلترا إلى مانشستر يونايتد في صفقة قياسية عالمية لمدافع في وقت سابق هذا الشهر لكن سويونجو، المنضم من فرايبورج العام الماضي، ثبت أقدامه في قلب دفاع ليستر.

وتعادل ليستر مع وولفرهامبتون واندرارز بدون أهداف في الجولة الافتتاحية ثم كافح ليتعادل (1-1) مع تشيلسي مطلع الأسبوع.

وقال رودجرز للصحفيين قبل مواجهة شيفيلد يونايتد بعد غدٍ السبت "عندما تعمل معه عن قرب وترى قدراته تجد أنه بارع ولعب بشكل رائع في أول مباراتين".

وأضاف "بالنسبة لمدافع عصري هو بالضبط ما نبحث عنه".

وامتدح المدرب أداء فريقه أمام تشيلسي قائلا "أعطتنا الإيمان بقدرتنا على المنافسة وأظهرنا الروح والشغف والبراعة الخططية في الساعة الأخيرة من اللقاء".

