رياضة | عيساوي يحقق فضية ١٠٠ متر صدر بسباحة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عيساوي يحقق فضية ١٠٠ متر صدر بسباحة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق السباح المصري محمد عيساوي الميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات السباحة بدورة الألعاب الإفريقية والمقامة حاليا في المغرب.

وحل السباح المصري في المركز الثاني بسباق ١٠٠ متر صدر بعدما حقق زمنا قدره ١ دقيقة و٣ ثواني و٢٤ جزء من الثانية.

وحصد الجزائري منصف أيمن المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما جاء التونسي عدنان بيجي في المركز الثالث بنفس السباق وحصد البرونزية.