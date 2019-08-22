رياضة | يوسف يركز على الكرات العرضية في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوسف يركز على الكرات العرضية في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للكرات العرضية خلال المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص يوسف خلال هذه الفقرة على منح لاعبيه بعض التعليمات الفنية واستغلال هذه الكرات لهز شباك المنافس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان غدًا الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.