رياضة | طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة العربي الكويتي بالبطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة العربي الكويتي بالبطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الاتحاد السكندرى قائمة الفريق إستعداداً لمواجهة فريق العربي الكويتي، في ذهاب دور 32 من البطولة العربية "كأس محمد السادس" ، والمقرر لها يوم 26 أغسطس القادم، على أرضية ستاد صباح السالم بالكويت.

وسوف تتوجه بعثة الاتحاد السكندرى إلي مدينة القاهرة للمبيت و التدريب غداً فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بملعب فندق حرس الحدود بالقاهرة، والسفر من مطار القاهرة الساعة الرابعة إلا ربع عصراً و ستصل البعثة إلى مطار الكويت في تمام الساعة السابعة مساءً.

وضمت القائمة كلا من:-

عماد السيد، محمود الزنفلى، صبحي سيلمان، محمود شعبان، أسامة العزب، السيد سالم، صبرى رحيل، محمد أنور، محمود رزق، مروان النجار، إسلام جمال، نور السيد، أحمد نبيل "مانجا"، خالد الغندور، كريم الديب، أحمد حجي، أيمن الغباشي، خالد قمر، رزاق سيسه، محمد ناجي "جدو"، أحمد رفعت، أحمد راشد، مروان عطية، إيمانويل أكوى، هشام محمد.