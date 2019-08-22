رياضة | سارة سليمان تحصد برونزية ١٠٠ متر صدر سباحة بالألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سارة سليمان تحصد برونزية ١٠٠ متر صدر سباحة بالألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصدت السباحة المصرية، سارة سليمان، الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات السباحة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وجاءت السباحة في المركز الثالث بسباق ١٠٠ متر صدر بزمن قدره ١ دقيقة و١٣ ثانية و٣٦ جزء من الثانية.

وحلت بطلة جنوب إفريقيا روث تيسا تشوم في المركز الأول وحصدت الذهبية ، في إطار السباث المقام بمدينة كازبلانكا العاصمة المغربية.