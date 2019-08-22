رياضة | الألعاب الإفريقية.. القماش يحصد ذهبية ٢٠٠ متر حرة والشماع برونزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألعاب الإفريقية.. القماش يحصد ذهبية ٢٠٠ متر حرة والشماع برونزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج البطل المصري مروان القماش بذهبية سباق ٢٠٠ متر حرة في منافسات السباحة للرجال بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

ونجح السباح المصري في حصد الذهبية بعدما حقق زمنا قدره ١ دقيقة و٤٩ ثانية و١٠ جزء من الثانية.

كما حصد زميله السباح المصري، ياسين الشماع الميدالية البرونزية في إطار نفس السباق بعدما جاء في المركز الثالث بزمن قدره ١ دقيقة و٤٩ ثانية و٤٠ جزء من الثانية.