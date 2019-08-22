اونلاين | DAWRI بلس: رابط طلقة مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر يلا شوت بلس kora star بدون تقطيع مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر DAWRI بلس: رابط طلقة مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر يلا شوت بلس kora star بدون تقطيع مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

متابعة البث المباشر لمباراة فريق النصر مع فريق ضمك، والتي ستقام اليوم الخميس 21 اغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان YALA SHOOOT PLUS.

كورة ستار وسوف تقام المباراة بين فريق النصر وفريق ضمك خلال منافسات الدوري السعودي في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة KOORA ONLINE، وسوف تذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق النصر في المباراة كالتالي KOORA LIVE :-

Advertisements

براد جونز - عبد الرحمن العبيد - عمر هوساوي - مايكون بيريرا - سلطان الغنام - عبد الله الخيبري - عبد الرحمن الدوسري - أحمد موسى - جوليانو فيكتور - نور الدين امرابط

عبد الرزاق حمد الله.

يلا لايف تابع المباراة كاملة بين فريق النصر بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي، وفريق ضمك الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى في المملكة العربية السعودية YALA KOORA.