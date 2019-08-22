اونلاين | رابط YoUTUBE مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر دوري plus مباشر رابط ماتش النصر dawri plus

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مباراة النصر وضمك بث مباشر kora star، من المقرر أن يقام اللقاء مساء اليوم الخميس الساعة السابعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية وستقوم قناة ksa sport hd1 بإذاعة النقل الحي بالتغطية المميزة كما تعود الجمهور للاستمتاع بالمباراة المشوقة في افتتاحية المسابقة المحلية، تابعوا مشاهدة النصر ضد ضمك جول العرب للجوال بدون تقطيع.