اونلاين | مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر في الدوري السعودي| بث مباشر مباراة النصر وضمك كورة لايف Saudi Professional League

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يقدم الخليج 365 الرياضي خدمة رابط يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة النصر وضمك في الجولة الاولي من مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين تحت مسمي دوري الأمر محمد بن سلمان ولي عهد المملكة على استاد الملك فهد الدولي اليوم الخميس 22 أغسطس 2019.

تنتطلق مباراة النصر السعودي ضد فريق ضمك اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية وذلك بث حصري ومباشر على القناة السعودية بجودة عالية، مشاهدة مباراة النصر وضمك كورة لايف رابط سريع HD

ويخشي فريق النصر من مفاجآت فريق ضمك خاصة وإنه نجح في الصعود لدوري كأس الأمر محمد بن سلمان لهذا الموسم وذلك بعدما فاز فاز بدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، وذلك بعد تحقيق الانتصار في 16 مباراة وتعادل مثلهم وتلقى ست هزائم، وتأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم (2019-20).

النصر يدخل المباراة بكل قوة ولاتوجد أي غيابات عن الفريق حتي الآن في بداية مشواره الكروي بالموسم الجديد من الدوري وسيدخل المدرب البرتغالي هذا اللقاء بنفس طريقته المعتاد عليها مع الفريق طوال الموسم الماضي، وسيدفع بعمر هوساوي ومايكون بيريرا في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد على عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم، وخلفه الثلاثي أحمد موسى، جوليانو فيكتور، نور الدين امرابط.

التشكيل المتوقع لفريق النصر السعودي كالتالي:

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براد جونز

عبد الرحمن العبيد - عمر هوساوي - مايكون بيريرا - سلطان الغنام

عبد الله الخيبري - عبد الرحمن الدوسري

أحمد موسى - جوليانو فيكتور - نور الدين امرابط

عبد الرزاق حمد الله