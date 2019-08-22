اونلاين | كورة ستار Now مباراة النصر وضمك بث مباشر الاسطورة YallaTube رابط تويتش مشاهدة مباراة النصر مباشر دوري بلس PLYS

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يقدم الخليج 365 الرياضي مشاهدة مباريات الدوري السعودي متابعة حية ومباشرة وتغطية بدون تقطيع وتبدأ اليوم منافسات الجولة الافتتاحية بلقاء النصر ضد ضمك على ملعب الملك فهد الدولي، رابط مباشر مباراة النصر ضد ضمك لحظة بلحظة.

تشاهدون مباراة النصر وضمك في افتتاح منافسات الجولة الأولى من بطولة كاس دوري الأمير محمد بن سلمان في النسخة التي تستمر بنفس اسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك تغطية حية ومباشرة عبر موقعكم المميز الخليج 365 الرياضي.

وسوف تنطلق مباراة النصر ضد ضمك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت مصر، وهي مباراة مميزة تقام في افتتاح بطولة الدوري مشاهدة مباراة النصر وضمك رابط مباشر yalla shoot 7sry.

التشكيلة المتوقعة لفريق النصر العالمي في مباراة اليوم أمام ضمك في الاسبوع الأول من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بث مباشر رابط بدون تقطيع:

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حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: عبدالرحمن العبيد - عبدالله مادو - مايكون بيريرا - سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري - عبدالرحمن الدوسري - أحمد موسى - جوليانو فيكتور - نورالدين أمرابط.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله.