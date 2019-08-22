اونلاين | fel3arda - دوري بلس مشاهدة مباراة النصر السعودي وضمك بث مباشر في العارضة fel3arda رابط ماتش النصر KORALIVE الهدف الأول

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يستضيف ملعب الملك فهد الدولي، مباراة النصر وضمك، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري السعودي الممتاز.

ويسعى النصر السعودي لانطلاقة قوية بالدوري المحلي، عقب تفوقه أسيويا، ونجاحه في التأهل للدور ربع نهائي لدوري أبطال آسيا، على حساب الوحدة الإماراتي، ليضرب موعدا مع السد القطري.

وتقام المباراة مساء اليوم في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة وتذاع عبر قنوات KSA الرياضية.

ومن المتوقع أن يبدأ النصر بالتشكيل المكون من:-

في حراسة المرمى: براد جونز.

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في خط الدفاع: عبد الرحمن العبيد - عمر هوساوي - مايكون بيريرا - سلطان الغنام.

في خط الوسط الدفاعي: عبد الله الخيبري - عبد الرحمن الدوسري.

في خط الوسط الهجومي: أحمد موسى - جوليانو فيكتور - نور الدين امرابط.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

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