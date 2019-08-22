اونلاين | يلا شوت: بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وضمك yalla shoot بث مباشر ماتش النصر اليوم يوتيوب تابع لايف دوري بلس النصر جول

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شاهد بث مباشر KORA LIVE مباريات الدوري السعودي للمحترفين ONLINE، حيث يلتقي فريق النصر مع نظيره ضمك اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس الجاري، علي استاد "الملك فهد الدولي"، ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، موسم 2019-2020، شاهد بث مباشر لمباراة النصر اليوم بدون تقطيع YALLA LIVE.

تنطلق مباراة النصر ضد ضمك في افتتاح بطولة الدوري السعودي للمحترفين (SPL) في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الخامسة بالتوقيت العالمي "جرينتش"، متابعة لايف مباراة (AL-NASR) علي كورة لايف.

من المنتظر أن يخوض النصر المباراة بتشكيل مكون من: (براد جونز -عبد الرحمن العبيد - عمر هوساوي - مايكون بيريرا - سلطان الغنام - عبد الله الخيبري - عبد الرحمن الدوسري - أحمد موسى - جوليانو فيكتور - نور الدين امرابط - عبد الرزاق حمد الله).

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