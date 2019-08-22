اونلاين | رابط KSA اونلاين: مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر Saudi League كورة ستار يلا شوت ماتش النصر دوري بلس الاسطورة GOAL

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط KSA اونلاين: مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر Saudi League كورة ستار يلا شوت ماتش النصر دوري بلس الاسطورة GOAL والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مباراة هامة للعالمي يستقبل فريق النصر نظيره فريق ضمك على استاد الملك فهد الدولي في الثامنة مساء اليوم الخميس 22 أغسطس 2019 ميلادياً، وذلك في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19 مشاهدة مباراة النصر وضمك كورة أون لاين.

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر وضمك YALLA SHOOT:

تأهل العالمي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد أن تعادل أمام فريق الوحدة الإماراتي بهدف لمثله في ذهاب دور الـ16 على ملعب الملك فهد، قبل أن يخطف الفريق بطاقة التأهل من ملعب آل نهيان بعد أن حقق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضرب موعدًا مع فريق السد القطري في ذهاب ربع النهائي يوم 26 من الشهري الجاري بالرياض، على أن يكون لقاء العودة يوم 16 سبتمبر القادم بملعب جاسم بن حمد بالدوحة.

Advertisements

كورة لايف مشاهدة مباراة النصر وضمك KORA LIVE:

نجح فريق ضمك الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم بعد أن نجح في حسم دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، وذلك بعد تحقيق الانتصار في 16 مباراة وتعادل مثلهم وتلقى ست هزائم، وتأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم (2019-20) فريق أبها الذي حصد لقب الدرجة الأولى الموسم الماضي، رفقة نادي العدالة صاحب المركز الثالث ونادي الخليج الذي تأهل بمحلق الصعود والهبوط على حساب فريق الحزم.

موعد مباراة النصر وضمك والقنوات الناقلة:

حيث تنطلق مباراة النصر أمام ضمك في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة التاسعة مساءا بتوقيت مكة اليوم الخميس وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية.