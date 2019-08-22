اونلاين | دوري بلس - YOUTUBE مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر KOOORAGOAL بث الاسطورة رابط مباراة النصر العالمي بدون تقطيع NOW

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تنطلق مباراة النصر وضمك في تمام الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة KSA SPORTS HD 1 كورة لايف مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك في الدوري السعودي للمحترفين 2019 - 2020، دوري بلس رابط ماتش النصر.

تشكيل النصر أمام ضمك دوري بلس لايف PLUS

حراسة المرمى : براد جونز.

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خط الدفاع : عبد الرحمن عبيد ، عوض خميس ، مايكون بيريرا ، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبدالله الخبيرى ، عبد الرحمن الدوسري ، أحمد موسى ، جوليلنو فيكتور ، نور الدين امرابط.

خط الهجوم : عبد الرزاق حمدالله.

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