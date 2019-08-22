اونلاين | يلا شوت alnassr مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر KSA HD دوري بلس كورة ستار رابط ماتش النصر مباشر جوال ONLINE

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مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي الكرة السعودية، صوب ستاد “الملك فهد الدولي”، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي ونظيره ضمك، في تمام السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي فيتوريا المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: براد جونز

في الدفاع: عبد الرحمن العبيد - عمر هوساوي - مايكون بيريرا - سلطان الغنام

في الوسط الدفاعي: عبد الله الخيبري - عبد الرحمن الدوسري - أحمد موسى - جوليانو فيكتور - نور الدين امرابط

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في الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر kora live، ويسعى النصر لاستهلال حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على نظيره ضمك، لتوجيه أنذار شديد اللهجة لباقي المنافسين.

ويأمل العالمي في استغلال حالته المعنوية المرتفعة، بعدما ضمن التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على نظيره الوحدة الإماراتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS.

وترغب جماهير النصر في استمرار انتصارات الفريق، حيث نجح الفريق في حسم لقب الدوري في الموسم الماضي بعد صراع طويل مع غريمه الهلال استمر حتى الجولة الأخيرة من البطولة، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.

بينما يتطلع ضمك، الصاعد حديثًا للدوري السعودي للمحترفين، لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل في المباراة الافتتاحية بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العالمي، مشاهدة مباراة النصر وضمك حصريًا KORA GOAL.

وتاهل ضمك إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعدما احتل المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى السعودي بالموسم الماضي، برصيد 64 خلف المتصدر نادي أبها، شاهد المباراة بث مباشر كورة أون لاين kora online.