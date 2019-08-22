الامارات | وفاة غامضة للاعب سابق في الزمالك المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة غامضة للاعب سابق في الزمالك المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي لاعب فريق الزمالك المصري السابق، النجم الغاني جونيور أغوغو، الخميس، الذي سبق له اللعب لأندية إنجليزية عدة، وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إن المهاجم السابق توفي في لندن ولم يعلن بعد عن سبب الوفاة.

وذكر موقع سكاي نيوز، أن وكيل أعمال النجم الغاني كتب: "سمعت توا خبر وفاة جونيور أغوغو.. لا زلت لا أصدق الخبر.. واحدة من أكثر اللحظات فخرا في مسيرتي كانت رؤيته يتألق في كأس أمم أفريقيا بغانا".

وكان أغوغو قد تعرض لنوبة قلبية قبل 4 أعوام، سببت له فقدان القدرة على التحدث، وأقعدته لمدة طويلة، وأنهت مشواره الكروي.

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وتتذكر الجماهير المصرية النجم الغاني بشكل خاص، بسبب الفترة التي قضاها مع الزمالك بالدوري المصري عام 2008، لمدة موسم واحد.

وسبق لأغوغو اللعب لأندية أوروبية مثل نوتنغهام فوريست، وكوينز بارك رينجرز الإنجليزيين، وهيبرنيان الاسكتلندي.