الاتفاق السعودي ينجح في الحصول على خدمات صفقة نارية من الدوري التركي

الخميس 22 أغسطس 2019

قام نادي الاتفاق السعودي، برئاسة خالد الدبل، اليوم الخميس، بالاعلان عن التعاقد مع السنغالي سليمان دوكارا، في صفقة انتقال حر، قادما من أنطاليا سبور التركي.



وذكر الحساب الرسمي للنادي على "تويتر"، إن عقد دوكارا مع الاتفاق سيمتد لموسمين، مع خيار التجديد لموسم ثالث.

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ويلعب المحترف السنغالي المولود في فرنسا، كرأس حربة صريح، وسجل مع فريقه السابق في الموسم الماضي 10 أهداف، كما صنع هدفين، خلال 27 مباراة.

وتوقعت مصادر أن يتم تسجيل دوكارا على حساب التونسي، فخر الدين بن يوسف، الذي أبدى مدرب الفريق خالد العطوي بعض التحفظ على مستواه كمهاجم صريح.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق سيستهل مشواره في دوري المحترفين السعودي، بعد غد السبت، عندما يحل ضيفا على الوحدة بمكة المكرمة.