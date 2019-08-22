مايوركا يعلن استعارة كوبو لاعب ريال مدريد

الخميس 22 أغسطس 2019

أعلن نادي ريال مايوركا ضم الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد الإسباني.



وأوضح البيان الصادر عبر الموقع الرسمي لريال مايوركا أن صاحب الـ18 عامًا انضم إلى صفوف النادي الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم.

كوبو انضم إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ليعزز صفوف الفريق الرديف لريال مدريد "كاستيا".

وانضم الياباني الشاب إلى صفوف الفريق الملكي قادما من إف سي طوكيو، حيث خاض معه 13 مباراة حتى الآن في عام 2019 في الدوري الياباني، ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة مثلهم.