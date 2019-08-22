برشلونة يرفض التفريط في نجم الفريق ليوفنتوس

الخميس 22 أغسطس 2019

كتب على احمد

رفض نادي برشلونة الأسبانى العرض المقدم من نادي يوفنتوس، من أجل التعاقد مع النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



وأشارت صحيفة "ماركا"الأسبانية، إن الكرواتي إيفان راكيتيتش رفض مغادرة نادي برشلونة الإسباني هذا الصيف، وكانت رسالة اللاعب الكرواتي واضحة بشأن مستقبله مع البارسا، حيث لا يريد سوى البقاء داخل جدران الكامب نو.

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وأضافت، إن إدارة برشلونة الأسبانى أخطرت مسئولو يوفنتوس بأن إيفان راكيتتش ليس للبيع، وسيبقى بكل تأكيد داخل صفوف الفريق الكتالونى.

وتابعت، إن إيفان راكيتيتش يمثل أهمية كبيرة لأرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة داخل الملعب، حيث لعب 54 مباراة في الموسم المنصرم وأحد أهم أعمدة البلوجرانا طوال السنوات الماضية.

وشددت الصحيفة، أن أهمية دور الكرواتي إيفان راكيتتش ظهرت فى مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بإفتتاح الدورى الأسبانى هذا الموسم، حيث عانى الفريق فى غيابه كثيراً بالشوط الأول، ولكنه شارك في الشوط الثاني وكان تأثيره واضحاً للغاية ودفع الفريق للعب بشكل أفضل، رغم الخسارة فى النهاية بهدف نظيف من فريق أقليم الباسك.