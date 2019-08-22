شكرا لقرائتكم الاهلي ضد نادي أطلع برة .. محمد يوسف ينوى مشاركة لاعبى الدكة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الاهلي ضد نادي أطلع برة تشهد مشاركة غير الأساسييناستقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي على إجراء عدة تغييرات على تشكيل الفريق في مباراة " اطلع بره" بطل جنوب السودان غدا الجمعة ببرج العرب في إياب دور ال 64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وينوي محمد يوسف الدفع بتشكيل مختلف من خلال الدفع بعدد من لاعبي الدكة لم يشاركوا في التشكيل الأساسي خلال الفترة الماضية.
الاهلي ضد نادي أطلع برة تسجل غياب آخر لديانجواستقر محمد يوسف علي الدفع بكلا من : محمد الشناوي واحمد فتحي ورامي ربيعه ومحمود متولي ومحمود وحيد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة واجاي وصلاح محسن.
وكان الأهلي قد فاز على بطل جنوب السودان برباعية نظيفة في مباراة الذهاب ببرج العرب الأحد قبل الماضي.
الاهلي ضد نادي أطلع برة تشهد مشاركة 6 لاعبين جددوبذلك ينوي يوسف إجراء ٦ تغييرات في تشكيل الأهلي خلال لقاء الغد وهم : احمد فتحي وقفشة واجاي وصلاح محسن ومتولي ومحمود وحيد.
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