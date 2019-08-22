شكرا لقرائتكم إقامة مباريات الزمالك بستاد القاهرة بعد البطولة الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل اتحاد الكرة على الموافقات الأمنية لاقامة مباريات الزمالك على استاد القاهرة الدولى عقب نهائيات أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتى تستضيفها مصر ويشارك فيها المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب.

ملعب الزمالك فى الدورى



وعقد اليوم اجتماع أمني لمناقشة اقامة مباريات فريق الزمالك بستاد القاهرة خلال الموسم المقبل، حيث كلف النائب ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم محمد كساب مدير العلاقات الحكومية بالاتحاد لحضور الاجتماع الذي تمت خلاله الموافقة على اقامة مباريات عقب انتهاء بطولة الأمم الافريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

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ميتشو يحدد ملامح الزمالك أمام ديكاداها الصومالى



عكف الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد لنادي الزمالك، على دراسة لاعبى الفريق الأبيض، خلال الوقت الحالي، قبل قيادة أولي مبارياته بشكل رسمي، أمام ديكاداها الصومالي، السبت المقبل فى إياب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا.

المقاصة يستعد للزمالك



وأختتم فريق المقاصة ، تدريباته ظهر اليوم بمعسكره المغلق بالإسماعيلية، حيث قرر الجهاز الفنى للفريق منح اللاعبين راحة سلبية غدا الجمعة، على أن يستأنف المران بعد غد السبت بالملعب الفرعى للدفاع الجوى بالقاهرة استعدادا لمباراة الزمالك المقرر اقامتها الاربعاء المقبل ببرج العب فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر.