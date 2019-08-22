شكرا لقرائتكم تعرف على موعد اعلان المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على عقد أول اجتماعاتها الأثنين المقبل لحسم بعض الملفات العالقة، ومنها ملف اعلان أسم المدير الفنى للمنتخب الوطنى وجهازه المعاون الذى سيقود الفراعنة فى الفترة المقبلة.

وقررت اللجنة الإعلان عن أسم المدير الفنى للمنتخب عقب الاجتماع، لمباشرة عمله فى قيادة الفريق والأشراف على معسكر الفراعنة فى سبتمبر المقبل، خلال الفترة من 2 إلى 10 من الشهر المقبل.

واستقرت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة اقامة المعسكر المقبل للمنتخب بدون مباريات ودية، على أن يكون هناك تجمع للاعبين تحت إشراف الجهاز الفنى المقرر الإعلان عنه الأحد المقبل.

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ويتنافس الثنائى حسن شحاتة وحسام البدرى على تدريب المنتخب الوطنى بعد رحيل المكسيكى خافيير أجيرى، الذى رحل عن قيادة الفريق بعد السقوط المدوى فى بطولة أمم أفريقيا التى نظمتها مصر، والخروج المبكر من دور الـ 16 أمام جنوب أفريقيا.

وأعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا اللجنة التى ستدير الجبلاية لمدة عام بعد استقالة المجلس السابق برئاسة هانى أبو ريدة وتتكون اللجنة من عمرو الجناينى رئيسا وجمال محمد على نائبا وعضوية الثلاثى محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق.

يذكر أن اجتماع اللجنة تم تأجيله للأسبوع المقبل، بسبب سفر محمد فضل أحد أعضائها للخارج.