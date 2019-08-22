شكرا لقرائتكم الاهلي ضد نادي أطلع برة .. جلسة فنية للاعبى الأحمر قبل مواجهة الإياب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الاهلي ضد نادي أطلع برةعقد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي عقد جلسة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة وتحدث يوسف عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة إطلع بره بطل جنوب السودان في إياب دور الـ 64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.
الاهلي ضد نادي أطلع برةوكان الأهلي قد حقق فوزا كبيراً علي إطلع بره بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي برباعية نظيفة ، ويدخل الأهلي معسكر مغلق مساء اليوم في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة بطل جنوب السودان.
كما عقد محمد يوسف جلسة خاصة مع احمد الشيخ لاعب الفريق قبل انطلاق المران وحرص يوسف علي الحديث عن بعض الأمور الفنية مع اللاعب وذلك في المران الأخير للفريق قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الغد أمام إطلع بره بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.
يذكر أن محمد يوسف سيقود الفريق بشكل مؤقت في مباراة الغد لحين التعاقد مع مدرب أجنبي خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخروج من كأس مصر مؤخراً أمام بيراميدز.
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