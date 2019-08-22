الاتفاق يعزز خط هجومه بصفقة سنغالية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الاتفاق، مساء يوم الخميس، تعاقده رسمياً مع السنغالي سليمان دوكارا وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.
وقال حساب الاتفاق الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إدارة النادي تتعاقد مع اللاعب سليمان دوكارا لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث في صفقة انتقال حر.
ويعد الاتفاق النادي الثامن في مسيرة المهاجم البالغ من العمر "27 عاما"، حيث بدأ مسيرته في الدرجات الدنيا في إيطاليا ولعب مع كاتانيا أيضا، وبعدها خاض تجربة في إنجلترا مع ليدز يونايتد ومنها إلى الدوري التركي.
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